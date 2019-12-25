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Козак выступил за взаимовыгодное решение с Молдавией по газу
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Козак выступил за взаимовыгодное решение с Молдавией по газу

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Представитель Кремля надеется, что РФ и Молдавия урегулируют ситуацию с поставками природного газа.

Заместитель главы администрации Кремля Дмитрий Козак выступил за взаимовыгодное решение с Молдавией по газовому вопросу. Такое заявление чиновник сделал во время своего рабочего визита в Кишинев на брифинге с журналистами. Ранее он встретился с президентом Майей Санду, главой МИД республики Николаем Попеску, вице-премьером по вопросам реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.

Необходим диалог, необходимо взаимовыгодное решение по газовому вопросу, никто никому не должен делать подарки, но и никто никого не должен ущемлять.

Дмитрий Козак, замглавы администрации Путина

Российский специалист ответил прессе на вопрос о том, стоит ли Молдавии ожидать увеличения стоимости на природный газ. Козак заметил, что эта ситуация должна обсуждаться отдельно. Летом 2020 года местная компания "Молдовагаз" начала переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта. Договоренности пока что не достигнуты.

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Фото: Pixabay.com
 

Теги: газ, дмитрий козак, молдавия, молдовагаз
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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