Санду подтвердила, что проведет переговоры с Козаком

Дмитрий Козак прилетит в Кишинев 11 августа.

Президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что проведет переговоры с российским чиновником и представителем администрации Владимира Путина Дмитрием Козаком. Заместитель руководства Кремля посетит Кишинев с рабочим визитом 11 августа. Такое заявление политик сделала во время брифинга после заседания местного Высшего совета безопасности.

Я встречусь с Дмитрием Козаком, также в этой встрече примут участие глава МИД Николай Попеску и вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский, который занимается приднестровским урегулированием. Майя Санду, президент Молдавии

Ранее стало известно о том, что Дмитрий Козак отправляется в рабочую поездку в Молдавию по приглашению президента страны. В конце прошлой недели республиканский парламент утвердил состав нового правительства. Днем 9 августа глава МИД Попеску по итогам встречи с послом РФ Олегом Васнецовым объявил о том, что кабмин и дипломаты будут выстраивать конструктивные и взаимовыгодные отношения с Москвой.

Фото: Pixabay.com