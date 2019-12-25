Коммунисты республики не поддержали новый кабинет министров.

Парламент Молдавии утвердил правительство Натальи Гаврилицы. Ранее президент республики Майя Санду выдвинула чиновницу в качестве кандидатуры на пост главы государства. Поддержку коллегам оказали представители правящей политической партии. Она также выступает за лидера государства. Коммунисты не голосовали за кабмин. Ранее они объявили себя оппозиционным движением. Кандидатов на должность чиновников также отказались поддержать шестеро депутатов из партии "Шор".

За правительство проголосовал 61 депутат. Игорь Гросу, спикер парламента Молдавии

Оппозиция Молдавии раскритиковала состав и программу правительства. В частности, отмечалось большое количество политических обвинений в адрес оппонентов республики, в коррупции и нарушении местного законодательства. При этом политики не увидели в программе нового кабмина способы достижения национальных целей, а также откуда будут браться денежные средства на реализацию планов.

Благодарю вас за подробный отчет о том, как правившая в последние 12 лет коалиция проевропейских партий уничтожала страну. Хочу напомнить, что и президент, и премьер, и многие министры входили тогда в состав правительств. Елена Бондаренко, представитель Блока коммунистов и социалистов Елена Бондаренко

И. о. премьера Молдавии заявил, что в резервном фонде правительства не осталось денег.

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