И. о. премьера Молдавии заявил, что в резервном фонде правительства не осталось денег

Аурелиу Чокой рассказал о структурных изменениях в кабмине Молдавии.

Новое правительство Молдавии должно будет изыскать дополнительные средства для обеспечения необходимых выплат населению, а также для реформирования структуры власти. Об этом в эфире местного телеканала "Молдова-1" журналистам объяснил временно исполняющий обязанности главы правительства Аурелиу Чокой. По словам чиновника, в резервном фонде кабмина не осталось для этого денежных средств.

В резервном фонде правительства нет денег. Практически на нуле. Также опустошен и фонд интервенций, после того как средства этого фонда направили на возмещение убытков от непогоды, а также выплаты медработникам. Аурелиу Чокой, и.о. премьер-министра Молдавии

Эксперт пояснил, что новую структуру правительства предложила кандидат в премьер-министры республики Наталья Гаврилица. На создание четырех новых министерств нужны деньги, как и на формирование аппарата для четырех вице-премьеров страны. В общей сложности в новом кабинете Гаврилицы будет 13 министерств вместо девяти.

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Видео: YouTube / Teleradio Moldova