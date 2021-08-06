Майя Санду рассказала, как нужно решать проблему безопасности региона.

Президент Молдавии выступила за обсуждение проблемы Приднестровья с Россией. Об этом в эфире местного телеканала Jurnal TV рассказала Майя Санду. Чиновница заметила, что после формирования в республике нового правительства следует обсудить с Москвой вопрос урегулирования конфликта в регионе. В Кишиневе заметили, что концентрируются на поддержании мира и отказа от любых попыток дестабилизировать обстановку.

Сразу после формирования правительства нам нужно обсудить проблемы, которые существуют с РФ, в том числе проблему присутствия российских войск, мы знаем, что с Москвой у нас разные позиции. Майя Санду, президент Молдавии

По мнению главы государства, неразрешенный конфликт в Приднестровье – это основная причина нестабильности региона. Она готова обсуждать проблему безопасности с международными организациями и руководством республики. В настоящее время в Приднестровье находятся российские военные. Они занимаются миротворческой деятельностью и охраняют склады с боеприпасами.

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Видео: YouTube / Jurnal TV