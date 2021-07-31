СБУ допросила похищенного в Молдавии экс-судью Чауса

В настоящее время "принимаются меры для установления всех обстоятельств его похищения", заявили в СБУ.

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) допросили бывшего судью Николая Чауса. Его адвокат ранее заявлял о том, что его клиент был похищен в Молдавии, а накануне задержан в Винницкой области.

Пресс-служба СБУ заявила, что следователи получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. Из-за этого приняты меры для обеспечения безопасности Чауса, ему оказывается медицинская помощь, устанавливаются обстоятельства его похищения.

Накануне адвокат экс-судьи Ростислав Кравец в эфире телеканала "Прямой" заявил, что в СБУ ему отказали в общении с клиентом.

По подозрению в получении взятки украинские правоохранительные органы задержали тогдашнего судью Чауса в 2016 году. Воспользовавшись судейским иммунитетом, Чаус покинул территорию Украины и скрывался в Кишеневе с 2017 года – пытался получить убежище на фоне запросов об экстрадиции. Однако в апреле 2021 года адвокат бывшего судьи рассказал, что его подзащитного похитили неизвестные и отвезли через границу с Украиной.

Вице-спикер молдавского парламента Владимир Батрынча считает, что похищение было спланировано и совершено украинскими спецслужбами, пишет ТАСС.

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что готов выступить в Европейском суде по правам человека по иску Российской Федерации к Украине.

Видео: Facebook / НАБУ