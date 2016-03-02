Экс-подполковник СБУ готов дать показания по иску России в ЕСПЧ

Для этого ему потребуется соблюдение "некоторых требований безопасности".

Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что готов выступить в Европейском суде по правам человека по иску Российской Федерации к Украине. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

Прозоров подчеркнул, что для этого ему потребуется соблюдение "некоторых требований безопасности".

Я вполне могу выступить свидетелем по вопросам противодействия деятельности СМИ в районе АТО, по вопросам похищений, пыток, незаконного лишения свободы и внесудебных расправ со стороны украинских силовиков. Я могу рассказать о незакрытии Украиной воздушного пространства над районом АТО. Василий Прозоров, экс-подполковник СБУ

Ранее он говорил о том, что в аэропорту Мариуполя находится тюрьма, предназначенная для ополченцев Донбасса и их сторонников. О существовании таких учреждений также рассказывали некоторые свидетели.

Напомним, Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ, в которой обвиняет украинские власти в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Документ затрагивает события 2014 года, происходящие на территории Украины. В данной жалобе речь идет о гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, а также о последствиях обстрелов сопредельной российской территории и нападениях на дипломатические учреждения РФ и их представителей.

Кроме того Российская Федерация обвинила Украину в нарушении права на свободу слова и принятии законов о вытеснении русского языка, лишении жителей Донбасса участия в выборах и водной блокаде Крыма. Не обошли стороной и крушение малайзийского "Боинга" под Донецком летом 2014 года, к которому, по российской версии, причастны военнослужащие ВСУ.

Ранее на Украине призвали освободить Донбасс после парламентских выборов в РФ.

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