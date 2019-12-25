На Украине призвали освободить Донбасс после парламентских выборов в РФ

Киеву посоветовали готовиться к возможному применению оружия.

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак призвал киевские власти готовиться к силовому освобождения Донбасса после выборов в Государственную Думу России. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу "Obozrevatel".

В ближайшей перспективе наша страна должна готовиться к тому, что нам придется освобождать эту территорию тем или иным путём. Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия. Юрий Грымчак, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины

По его мнению, участие в парламентских выборах РФ граждан страны, проживающих на юго-востоке Украины, говорит о намерении присоединить эти земли. Грымчак уверен, российские власти начали выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР, чтобы затем назвать Донбасс своей территорией.

Ранее мы сообщали, что Центральный избирательный комитет обещает "сюрпризы" для провокаторов на выборах в Государственную Думу.

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