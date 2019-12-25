Погибшего в Приднестровье российского военнослужащего представят к госнаграде

Погибшего в Приднестровье российского военнослужащего представят к государственной награде. В пресс-центре правоохранительных органов уточнили, что в регионе погиб представитель Оперативной группы войск РФ в непризнанной республике Молдавии. Валерий Евдокимов ценой своей жизни спас подростка, который тонул в Днестре.
Валерий спас мальчика, но сам выбраться из воды не смог. Позже тело 37-летнего мужчины обнаружили спасатели. Сегодня родные, близкие и друзья простились с воином-миротворцем.
пресс-служба МВД
Напомним, что трагедия зафиксирована в начале августа. ВОенный помог мальчику, который запутался в рыбацких снастях. В этот момент мужчина отдыхал вместе с семьей на берегу реки около населенного пункта Кицканы. Евдокимов помог ребенку выбраться на сушу, но затем почувствовал себя плохо и ушел под воду. У героя остались восьмилетняя дочь, шестилетний сын и супруга.
В Балтийском море нашли тело пожилой утопленницы из Петербурга.
Фото: МВД России
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