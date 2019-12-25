Чиновник доволен, что страны отказались от судебных разбирательств по поставкам.

Дмитрий Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд "каплей в море". Эти средства РФ заплатит по уже вступившему в силу решения Стокгольмского арбитража. Поставщика признали ответственным в отсутствии транзита газа согласно контрактным условиям. Об этом спикер заявил в рамках интервью на российском телеканале "Россия-24". Он заметил, что это ничего по сравнению с потенциальными рисками.

Эти суммы были бы намного выше добавил чиновник

По словам вице-премьера, предсказать победителей не может ни Украина, ни Россия. Ранее Москва и Киев объявили о достигнутых соглашениях по вопросу транзита газа. Оно включает в себя взаимный отказ от претензий и судебных исков.

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина подсчитала доход от транзита газа из РФ.

