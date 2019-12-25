Премьер-министр рассказал, что возможности санкций США - не безграничны.

Дмитрий Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по "Северному потоку — 2". Вице-премьер заявил, что Европа должна быть заинтересована в защите собственных интересов. Об этом чиновник заявил во время эфира на телеканале "Россия-24".

Он напомнил, что странам российский газ обойдется на 30% дешевле, чем американский СПГ. Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям

Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер

Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект. От его выполнения зависит энергетическая безопасность государств.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на ближайшие пять лет.

Видео: YouTube/NZZ Neue Zürcher Zeitung