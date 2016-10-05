Ковидные ограничения продлили до 31 января в Петербурге

В Петербурге градоначальник продлил ковидные ограничения до 31 января. Соответствующее постановление он подписал 26 декабря, передает пресс-служба Смольного.
На этом настояла главный санитарный врач города Наталия Башкетова. При этом ношение масок остаётся добровольным решением. Фуд-корты вправе принимать посетителей при условии наличия отдельных входов и выходов.
Напомним, что петербургский Роспотребнадзор по-прежнему не разрешает выходить на митинги, несмотря на снятие всех ограничений. Как оказалось, мера направлена не только против ковида, но и для профилактики холеры и чумы. Таким образом, основания для снятия ограничений нет, подвели итог в Роспотребнадзоре. При этом в России официально сняли все ограничения.
Ранее эпидемия гриппа в Петербурге может оказаться опаснее коронавируса. Медик рассказал, что парагрипп сопровождается высокой температурой, которая держится иногда до месяца.
Фото: Piter.tv
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