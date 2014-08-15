Петербургский Роспотребнадзор по-прежнему не разрешает выходить на митинги, несмотря на снятие всех ограничений

В ведомстве считают, что основания для снятия ограничений нет.

В петербургском Управлении Роспотребнадзора объяснили, почему в городе сняли практически все ковидные ограничения, кроме запрета на проведение публичных акций. Ответ от ведомства получил депутат Александр Шишлов.

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова сообщила о том, что в городе до сих пор сохраняется значительный риск массового распространения COVID-19. Северная столица до сих пор остается лидером в России по суточному заболеванию.

Как оказалось, мера направлена не только против ковида, но и для профилактики холеры и чумы. Таким образом, основания для снятия ограничений нет, подвели итог в Роспотребнадзоре.

Напомним, что в России официально сняли все ограничения.

Фото: Piter.tv