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Петербургский Роспотребнадзор по-прежнему не разрешает выходить на митинги, несмотря на снятие всех ограничений
Сегодня, 15:22
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Петербургский Роспотребнадзор по-прежнему не разрешает выходить на митинги, несмотря на снятие всех ограничений

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В ведомстве считают, что основания для снятия ограничений нет.

В петербургском Управлении Роспотребнадзора объяснили, почему в городе сняли практически все ковидные ограничения, кроме запрета на проведение публичных акций. Ответ от ведомства получил депутат Александр Шишлов.

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова сообщила о том, что в городе до сих пор сохраняется значительный риск массового распространения COVID-19. Северная столица до сих пор остается лидером в России по суточному заболеванию. 

Как оказалось, мера направлена не только против ковида, но и для профилактики холеры и чумы. Таким образом, основания для снятия ограничений нет, подвели итог в Роспотребнадзоре.

Напомним, что в России официально сняли все ограничения. 

Фото: Piter.tv

Теги: митинг, публичная акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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