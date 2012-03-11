Эпидемия гриппа в Петербурге может оказаться опаснее коронавируса

Медик рассказал, что парагрипп сопровождается высокой температурой, которая держится иногда до месяца.

Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов предупредил петербуржцев о большой опасности – эпидемии гриппа. Он рассказал "Невским Новостям", что в этом году грипп может быть опаснее коронавируса. Уровень эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ оказался выше обычного уровня и составляет 104,4 процента.

Врач отметил, что пик заболеваемости придется на новогодние праздники. Прививки сделали 60 процентов горожан, что не позволяет говорить о коллективном иммунитете.

Медик рассказал, что парагрипп сопровождается высокой температурой, которая держится иногда до месяца. Симптомы болезни: температура, кашель, насморк, боль в горле. Болезнь длится около12 дней.

Маски сильно снижают риск подцепить вирус. Сейчас, когда бушует эпидемия ОРВИ и гриппа, лучше не снимать повязки в общественных местах.

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Фото: Piter.tv