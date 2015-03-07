Петербургский врач объяснил, почему переболевшим свиным гриппом нельзя алкоголь

По словам медика, после болезни организм человека нуждается в восстановлении. Ему нужен здоровый сон, полезная еда, дополнительные витамины.

Перед новогодними праздниками петербургский врач объяснил горожанам, почему нельзя алкоголь людям, которые переболели свиным гриппом. Мнением с "Невскими Новостями" поделился заведующий третьим инфекционным отделением ГБУЗ "Клиническая больница Святителя Луки" Юлиан Карпов

По словам медика, после болезни организм человека нуждается в восстановлении. Ему нужен здоровый сон, полезная еда, дополнительные витамины. А алкоголь, напротив, содержит вещества, которые не только являются токсичными, но и выделают другие токсины.

Алкоголь в организме проходит определенные стадии химических превращений, в результате которых образуются альдегиды – химические молекулы, которые как раз и обладают гораздо большим токсическим повреждающим эффектом. Но при этом они не влияют на центральную нервную систему, поэтому опьянение проходит, а отравление еще продолжается Юлиан Карпов, врач

Кроме того, эксперт попросил жителей не встречаться в Новый год с компаниями, где кто-то имеет симптомы ОРВИ или гриппа. Также стоит остаться дома тем, кто болеет или чувствует слабость.

Ранее на Piter.tv: врач рассказал, кому нельзя алкоголь даже в Новый год

Фото: Piter.tv