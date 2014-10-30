Врач общей практики рассказал, почему сейчас важно носить медицинские маски

Медик привел в пример 2020-2021 годы, когда люди использовали маски и реже болели ОРЗ и гриппом.

Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов объяснил, почему сейчас лучше не выбрасывать медицинские маски. По словам медика, средства индивидуальной защиты не спасают на 100 процентов от инфекций, но все равно имеют значение.

Медик рассказал "Невским Новостям", что маски сильно снижают риск подцепить вирус. Сейчас, когда бушует эпидемия ОРВИ и гриппа, лучше не снимать повязки в общественных местах.

Алексей Белов привел в пример 2020-2021 годы, когда люди использовали маски и реже болели ОРЗ и гриппом. Сегодня же петербуржцы, как и другие россияне, расслабились и перестали использовать средства индивидуальной защиты. Поэтому и стали чаще "простужаться".

Врач признался, что всегда радуется, когда видит в транспорте или других общественных местах людей в масках. Он отметил, что такие горожане действительно заботятся о своем иммунитете.

Это говорит о их сознательности. Эти люди носят маски не из-за того, что их заставили, а потому что они действительно пытаются избежать заражения вирусными инфекциями. Алексей Белов, врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона

Ранее на Piter.tv: за неделю спрос на маски в Петербурге подскочил на 142 процента.

Фото: Piter.tv