За неделю спрос на маски в Петербурге подскочил на 142 процента

Исследователи рынка отметили, что в период с 10 по 16 декабря россияне в два раза чаще приобретали средства индивидуальной защиты, чем на прошлой неделе.

В Петербурге за последнюю неделю значительно подскочил спрос на маски. Горожане стали покупать средства индивидуальной защиты на 142 процента чаще. Об этом сообщили в пресс-службе Wildberries.

Аналитики компании считают, что интерес к данному товару вырос из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Сейчас власти города рекомендуют жителям носить защитные маски в общественных местах.

Исследователи рынка отметили, что в период с 10 по 16 декабря россияне в два раза чаще приобретали повязки на лицо, чем на прошлой неделе. В Москве спрос на маски вырос на 61 процент, в Татарстане – на40 процентов, в в Краснодарском крае – на 35%.

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