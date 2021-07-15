В ковидном корпусе больницы им. Семашко закончились свободные места

По словам эпидемиолога, ковидный корпус рассчитан на 240 коек, и практически все они сейчас заняты.

Стало известно, что кардиологический корпус больницы им. Семашко, приравненный к инфекционному стационару, практически полностью заполнен пациентами. Об этом в пятницу, 16 декабря, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на врача-эпидемиолога Татьяну Качину.

По словам эпидемиолога, ковидный корпус рассчитан на 240 коек, и практически все они сейчас заняты. Сейчас коронавирус диагностируют у 30% пациентов, столько же поступает к нам с гриппом типа А и В, а также H1N1. Остальные — с признаками ОРВИ или бактериальной пневмонией. В среднем в стационар поступают 40 человек.

В зоне риска прежде всего пожилые граждане старше 65 лет, дети до 5 лет, а также люди с хроническими заболеваниями: астмой, сахарным диабетом и другими. Основным симптомом гриппа является температура, которую невозможно сбить жаропонижающими.

Фото: Piter.tv

