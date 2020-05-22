На Филиппинах журналистка не стала реагировать на драку домашних котов за своей спиной.

Коты поссорились и устроили перепалку в прямом эфире телеканала. Ролик опубликовала филиппинская журналистка по имени Дорис Бигорниа. Иностранка рассказала, что вела новостную программу, когда за ее спиной начали драться домашние животные. Ссора попала на запись видеокамеры. Отдельный фрагмент оказался в записи выпуска.

Ведущая объяснила, что заметила, что за ее спиной происходит. Однако она решила не отвлекаться от "общения" с гостем. Позже дочь Дорис по имени Ники выложила в собственном аккаунте в Twitter фотографии с двумя пушистыми героями истории. Девушка рассказала, что после перепалки животные быстро помирились. Она также сообщила их клички: Белла Луна и Нала.

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Видео: Youtube/ABS-CBN News