Животное обложили помидорами и анчоусами.

Звезда "Ван Хельсинга" приготовила "пиццу из кота". Актриса Кейт Бекинсейл опубликовала юмористический ролик в собственном Instagram-аккаунте. На кадрах американка укладывает на кухонный стол домашнее животное. Она заявила, что больше не будет делать тесто самостоятельно, а лучше использует уже готовое.

Кейт пошутила, что основой блюда станет кот. Питомца украсили помидорами, а затем - анчоусами.

И вот как это просто. Это готовка прокомментировала кинозвезда

После готовки голливудская актриса поинтересовалась у животного, нравится ли ему выступать в качестве основного блюда на столе. К посту к ролику Бекинсейл пошутила, что в ближайшее время выпустит собственную кулинарную книгу.

Напомним, что актриса регулярно публикует забавные фото и видео со своими домашними животными. У Кейт есть несколько котов и собак.

Видео: уставший от детей кот самоизолировался на двери.

Видео:instagram.com/katebeckinsale