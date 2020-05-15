Звезда "Ван Хельсинга" приготовила "пиццу из кота". Актриса Кейт Бекинсейл опубликовала юмористический ролик в собственном Instagram-аккаунте. На кадрах американка укладывает на кухонный стол домашнее животное. Она заявила, что больше не будет делать тесто самостоятельно, а лучше использует уже готовое.
Кейт пошутила, что основой блюда станет кот. Питомца украсили помидорами, а затем - анчоусами.
И вот как это просто. Это готовка
прокомментировала кинозвезда
После готовки голливудская актриса поинтересовалась у животного, нравится ли ему выступать в качестве основного блюда на столе. К посту к ролику Бекинсейл пошутила, что в ближайшее время выпустит собственную кулинарную книгу.
Напомним, что актриса регулярно публикует забавные фото и видео со своими домашними животными. У Кейт есть несколько котов и собак.
Видео: уставший от детей кот самоизолировался на двери.
Видео:instagram.com/katebeckinsale
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