Видео: уставший от детей кот самоизолировался на двери

Домашний питомец запрыгнул на дверь и удобно расположился там, чтобы хоть часик провести в одиночестве.

В текущей ситуации с самоизоляцией особенно понимаешь важность личного пространства. Домашний кот в одной из семей так устал от детей, что решил спрятаться там, где его точно никто не достанет.

Домашний питомец запрыгнул на дверь и удобно расположился там, чтобы хоть часик провести в одиночестве. Ролик под названием "Кажется, кот решил спрятаться от детей" опубликовал в соцсетях сам хозяин питомца. За сутки видео набрало 250 тысяч просмотров.

Одна из пользовательниц при этом отметила, что находится два месяца дома с детьми, и она сделала бы то же самое, если бы только могла.

Ранее бездомный кот придумал хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и обрел дом.

Видео: соцсети