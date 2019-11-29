В Мексике кот научился выпрашивать у посетителей магазина корм.

Бездомный кот придумал хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и обрел дом. Об этом сообщили журналисты Metro. Они рассказали, что в Мексике бездомное животное нашло способ получить специальный паштет для кошек. Для этого кот начинал преследовать человека, а после заводить его в ближайший продуктовый магазин. Там кот сразу же направлялся в прилавку с кормом для животных. Он показывал лапой на определенный паштет. Таким образом он намекал на то, что голоден.

Одной из "жертв" кота стала школьная учительница по имени Таня Лизбет Сантос Кой Това. Женщина решила, что кот принадлежит кому-то из сотрудников магазина. Однако персонал пояснил, что животное - бездомное. Своим поведением кот часто пытается разжалобить посетителей на покупку еды для себя.

Мексиканка заметила, что кот ранен. Она проследила за животным и поняла, что оно живет в заброшенном здании. Женщина посоветовалась с другом, после чего решила приютить кота. Ему дали кличку Кролик из-за белого окраса.

Как в Красногвардейском районе Петербурга заботятся о бездомных.

Видео: Instagram/conejo_elgato