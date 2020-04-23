Как в Красногвардейском районе Петербурга заботятся о бездомных. Репортаж Piter TV

Лекции, постоянные работы с психологом и подготовка к новой жизни проходят, несмотря на коронавирус. Скучать жильцам центра точно не приходится.

Пандемия коронавируса затронула, кажется, все слои нашего общества. В особой опасности оказались и бездомные, которым попросту негде соблюдать режим самоизоляции. Для этого в Петербурге существуют районные комплексные социальные центры. Один из таких в Красногвардейском районе сейчас содержит 15 человек без определенного места жительства. Новых жильцов пока не берут, но за старыми следят очень внимательно и стараются поддерживать в них позитивный настрой.

Мы провели с проживающими беседу, объяснили, что такое коронавирус и что такое режим самоизоляции. Многие из них понимают обстановку и спокойно восприняли режим самоизоляции. Понимают, что лучше находится здесь и не привлекать к себе никаких болезней и неприятностей. Поэтому перенесли они это спокойно. У них есть занятия. Надежда Тупогуз, директор комплексного центра Красногвардейского района

Трехразовое питание, койка, скромный но понятный душ и санузел – похоже на студенческое общежитие. Все за счет государства – в месяц на проживающего выделяют 42 тысячи рублей.

Запертые в четырех стенах не унывают. У многих есть телефоны или ноутбуки с доступом в интернет. Книги, шахматы также скрашивают досуг.

Одна из задач центра – обновление человека, подготовка его к будущей новой жизни. До пандемии в центр приглашали специалистов, которые читали курс лекций о юридической и экономической грамотности, в первую очередь, чтобы проживающие во второй раз не стали бездомными. Однако сейчас пригласить специалиста довольно трудно, поэтому интеллектуальный голод компенсируют местные врачи.

Психолог нам все о нас узнает. Мы заполняем анкеты, опросники. Он потом нам объясняет, кто из нас еще нормальный, а кто уже немножко тронулся (смеется за кадром - прим.ред.). Юрист консультировала здесь. Приходят очень часто. Врач приходил из поликлиники, читал два раза лекции. А так у нас есть свои медики, которые тоже, время от времени, что- нибудь рассказывают. От скуки помереть не дадут. Михаил, постоялец социального центра

Регулярные лекции и тренинги дают этим людям представление о реальной жизни, которая ждет их после полугодового проживания в центре. Местный психолог, один из немногих, кто в условиях самоизоляции может заниматься их образованием, отмечает, что все эти, уже не молодые люди, порою страдают подростковым кризисом самоопределения. Впрочем, многим помощь дает возможность с уверенностью выйти в люди.

Честно говоря, для психологического здоровья граждан, когда они тут уже отдохнули, то они становятся более спокойными, и у них появляется больше времени, чтобы обратить внимание на себя и рассмотреть, каким образом они могут поменять свою жизнь в лучшую сторону. Сергей Семенов, заведующий отделением экстренной психологической помощи комплексного центра соцобслуживания Красногвардейского района

Одна из функций центра – помощь в трудоустройстве. В основном, через центр занятости, однако берут и к себе на вакансию санитара. Работа пока простая – следить за чистотой, помогать врачам. Местные работники воспринимают это как начало новой карьеры.

Сейчас психическое состояние намного лучше и стабильнее. Потому что появилась стабильность какая-то. Планы всегда есть и очень хорошие, большие. Хочется свое жилье, хочется дальше продолжать работать и повышать свою квалификацию. Любовь, живет и работает в социальном центре

Самоизоляция сбила все графики в центре. Некоторые должны были покинуть временный дом в апреле или начале мая. Но страха оказаться на улице, когда, кажется, весь мир встал на паузу, нет. Государство автоматически продлит пребывание бездомных в центре еще на полгода, если к моменту их выхода карантинные меры останутся. А пока что они могут наслаждаться игрой в шахматы, читать, слушать лекции и планировать свое будущее. Хорошо этому поспособствует небольшой местный сад с сиренью, которая скоро зацветет.

Видео, фото: Piter.TV