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Глава ВТБ Костин награжден почетным знаком "За заслуги перед Петербургом"
Сегодня, 14:55
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Глава ВТБ Костин награжден почетным знаком "За заслуги перед Петербургом"

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Награду вручил губернатор Северной столицы.

Президент-председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин награжден почетным знаком "За заслуги перед Петербургом". Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе Смольного. 

Губернатор города Александр Беглов отметил вклад банка ВТБ в развитии Петербурга. В настоящее время совместными усилиями реализуются проекты по развитию городской подземки, аэропорта "Пулково" и строительству Витебской развязки.

В этом году на петербургском международном экономическом форуме Беглов и Костин подписали соглашение о строительстве второй очереди аэропорта Пулково за 40 млрд рублей. В августе партнеры приступили к обсуждению транспортной доступности аэропорта.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: андрей костин, банк втб, почетный знак
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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