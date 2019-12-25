Глава ВТБ Костин награжден почетным знаком "За заслуги перед Петербургом"

Награду вручил губернатор Северной столицы.

Президент-председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин награжден почетным знаком "За заслуги перед Петербургом". Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор города Александр Беглов отметил вклад банка ВТБ в развитии Петербурга. В настоящее время совместными усилиями реализуются проекты по развитию городской подземки, аэропорта "Пулково" и строительству Витебской развязки.

В этом году на петербургском международном экономическом форуме Беглов и Костин подписали соглашение о строительстве второй очереди аэропорта Пулково за 40 млрд рублей. В августе партнеры приступили к обсуждению транспортной доступности аэропорта.

Фото: пресс-служба Смольного