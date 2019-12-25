Беглов и глава Банка ВТБ обсудили строительство метро и Витебской развязки

Первый этап строительства развязки завершится в 2024 году.

В четверг, 27 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов провёл встречу с председателем правления ПАО "Банк ВТБ" Андреем Костиным. В рамках неё обсуждались вопросы строительства метрополитена в городе, а также Витебской развязки. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов отметил, что строительство Витебской развязки находится под пристальным внимание главы государства Владимира Путина. Губернатор Петербурга добавил, что необходимо в краткие сроки решить юридические и технические вопросы касательно подготовки территории. Известно, что первый этап строительства развязки завершится в 2024 году.

Также Беглов и Костин обсудили участие Банка ВТБ в строительстве и реконструкции метрополитена. Губернатор Петербурга отметил, что для стабильности в отрасли метростроения необходим один поставщик услуг по строительству и реконструкции объектов метрополитена города.

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Фото: gov.spb.ru