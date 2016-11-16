Космонавт показал, как проходит изучение микроциркуляции крови на МКС

Александр Мисуркин провел эксперимент вместе с японскими предпринимателями.

Космонавт показал, как проходит изучение микроциркуляции крови на Международной космической станции. Александр Мисуркин снял на видео проведение эксперимента под названием "Лазма". Эти работы позволят ученым проанализировать перераспределение периферического кровотока от конечностей к голове, а также оценить процесс окислительного метаболизма кожных покровов, который происходит в условиях микрогравитации.

В эксперименте на МКС принимают участие трое членов экипажа "Союза МС-20": сам Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его личный помощник по бизнесу Ёдзо Хирано.В ролике представлена многоцелевая лаборатория, находящаяся в российском модуле "Нука". В начале видео космонавт настраивает технику и программное обеспечение. Далее он подключает приборы, транслирующие медицинские данные к каналу связи. Устройства приклепляются при помощи бинтов к вискам, запястьям и средним пальцам рук, большим пальцам ног.

Эксперимент "Лазма" основан на принципе зондирования кожи оптическим (безопасным и маломощным) излучением и последующей регистрации вышедшего из тканей излучения.

На Байконуре проводили экипаж "Союза МС-20" под песню "Трава у дома".

Фото и видео: ТАСС

