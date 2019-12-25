Косачев: после теракта в Вене важна общая позиция духовных лидеров всех стран

Сенатор прокомментировал методы борьбы против терроризма.

Константин Косачев считает, что после теракта в Вене важна общая позиция духовных лидеров всех стран. Об этом глава комитета по международным делам Совета Федерации сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

Важна консолидированная позиция...духовных лидеров всех стран, конфессий….Важно, чтобы политические разногласия не распространялись на такое сотрудничество Константин Косачев, российский сенатор

Сенатор отметил, что для предотвращения подобных трагедий, которые произошли в Европе, существует два пути. В первом случае упор делается на сотрудничество антитеррористических спецслужб. Россия готова взаимодействовать с коллегами для того, чтобы противостоять общей угрозе. Второй способ - сплотить духовенство. Чем выше этот уровень в странах, тем больше вероятность того, что теракты не повторятся.

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Фото: Piter.tv