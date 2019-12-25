В Совфеде выступили против запрета Хэллоуина

Константин Косачев заявил, что каждый сам должен определять свое отношение к празднику.

В Совете Федерации выступили против запрета Хэллоуина. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил глава международного комитета СФ Константин Косачев. По мнению парламентария, каждый гражданин России должен самостоятельно определиться с тем, хочет он отмечать данный праздник или нет. Политик отметил, что для себя он определился по отношению к Хэллоуину.

Запрещать Хэллоуин совершенно точно не нужно. Каждый должен иметь возможность определяться сам, без диктовки сверху….Для меня такого праздника не существует, как не существовало его, и это главное, для моих отцов, дедов и прадедов Константин Косачев, спикер Совета Федерации

Напомним, что Хэллоуин отмечается ежегодно 31 октября во многих странах мира. По традиции его празднуют накануне Дня Всех Святых.

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Фото: Piter.tv