Необычное поздравление на Halloween опубликовало NASA

На аудиосервисе появилась необычная звуковая подборка от NASA.

Сегодня, 31 октября, во многих странах на планете отмечают праздник Хэллоуин.

Родиной этого праздника считаются Ирландия и Шотландия. Со временем празднование этого дня распространилось сначала на все англоязычные страны, а затем и на весь мир. Он отмечается накануне Дня всех святых и отличается красочностью и всеобщим весельем. На этот праздник принято надевать карнавальные костюмы. Чем страшнее, тем круче. И вообще в этот день полное свобода для разгула разных "пугалок" и "страшилок".

NASA не обошел стороной празднование. Он приготовил необычное поздравление на Хеллоуин. На музыкальном сервисе агентство опубликовало трек лист из 22 "композиций", которые "исполнил" космос. Большинство композиций с зонда Кассини, который бороздил много лет просторы нашей Солнечной системы и посылал на Землю материалы для изучения. Последним пристанищем Кассини стал Сатурн.

В трек листе много звуков самого Сатурна, его колец и некоторых из его многочисленных спутников. NASA пообещало, что от такого подарка на Хеллоуин побегут "мурашки по коже".

Pite.TV отобрал для своих читателей несколько из них.

Музыка: NASA

Фото: свободные источники, скриншот SoundCloud

Видео: Piter.TV