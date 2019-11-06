Петербуржцы смогут отдать отслужившие в Хеллоуин тыквы на корм лошадям

Из овощей сделают смузи и сушеные заготовки на зиму.

Тыквы, отслужившие петербуржцам в Хеллоуин, необязательно выбрасывать или превращать в пироги: овощное украшение праздника можно будет передать на корм лошадям из центра реабилитации "СвободаЦентр". Об этом сообщили в пресс-службе благотворительных магазинов "Спасибо!".

В течение 1 и 2 ноября в филиале организации на Чкаловском проспекте, 5, будут принимать тыквы с устрашающими гримасами. Из спасенных овощей в центре реабилитации лошадей сделают смузи и сушеные заготовки на зиму. Отмечается, что в прошлом году такая акция уберегла от выброса 800 кг тыквы.

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