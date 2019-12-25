"Ночлежка" открывает пункты обогрева в двух районах Петербурга

Один из них начнет работать уже 15 октября.

Благотворительная организация "Ночлежка", специализирующаяся на помощи попавшим в беду людям, с 15 октября открывает пункты обогрева в двух районах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Палатки, где люди, не имеющие дома, смогут укрыться от холода, появятся в Гавани Васильевского острова (с 15 октября) и у станции метро "Площадь Мужества" (с 17 октября).

Уже на протяжении 14 лет "Ночлежка" устанавливает несколько пунктов обогрева, где без всяких справок и документов человек может поесть и переночевать, если ему больше некуда идти.

Пункт обогрева в Василеостровском районе будет работать по адресу: Шкиперский проток, 18, корпус 16, вход — со стороны Снегоплавильного пункта. Пункт обогрева в Калининском районе расположен по адресу: ул. Политехническая, 11 Б, вход — с Новороссийской улицы. Пункты работают с 20:00 и до 08:00. Одна палатка рассчитана на 50 человек, каждый получает ужин и завтрак, ночлег, при необходимости помощь медиков.

В Петербурге планируют расширить социальные услуги для бездомных.

Фото: ВК/ Ночлежка