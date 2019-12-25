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В Петербурге планируют расширить социальные услуги для бездомных
Сегодня, 13:29
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге планируют расширить социальные услуги для бездомных

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Проект представят в правительстве города для утверждения.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что в Петербурге расширят социальные услуги для бездомных. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Проект подразумевает помощь в восстановлении документов, удостоверяющих личность и помощь в трудоустройстве. Такие услуги будут предоставлять прямо в местах обогрева и питания.

Также планируется расширение перечня оснований для оказания бесплатной медицинской помощи.

Ранее мы сообщали о том, что "Ночлежка" объявила среди петербуржцев сбор старых работающих мобильных телефонов.

Фото:Ночлежка/вк

Теги: бездомные, социальные услуги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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