В Петербурге планируют расширить социальные услуги для бездомных

Проект представят в правительстве города для утверждения.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что в Петербурге расширят социальные услуги для бездомных. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Проект подразумевает помощь в восстановлении документов, удостоверяющих личность и помощь в трудоустройстве. Такие услуги будут предоставлять прямо в местах обогрева и питания.

Также планируется расширение перечня оснований для оказания бесплатной медицинской помощи.

Ранее мы сообщали о том, что "Ночлежка" объявила среди петербуржцев сбор старых работающих мобильных телефонов.

Фото:Ночлежка/вк