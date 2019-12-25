В Петербурге планируют расширить социальные услуги для бездомных

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что в Петербурге расширят социальные услуги для бездомных. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.
Проект подразумевает помощь в восстановлении документов, удостоверяющих личность и помощь в трудоустройстве. Такие услуги будут предоставлять прямо в местах обогрева и питания.
Также планируется расширение перечня оснований для оказания бесплатной медицинской помощи.
Ранее мы сообщали о том, что "Ночлежка" объявила среди петербуржцев сбор старых работающих мобильных телефонов.
Фото:Ночлежка/вк
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