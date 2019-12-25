"Ночлежка" объявила среди петербуржцев сбор старых работающих мобильных телефонов

В Петербурге телефоны принимают ежедневно с 9 до 21 часа по адресу Боровая, 112б (вход с Расстанной, 1).

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что "Ночлежка" объявила сбор старых сотовых телефонов. Об этом благотворительная организация объявила в соцсетях.

Людям, которые приходят к нам за помощью, очень нужны простые исправные телефоны и зарядные устройства к ним. С телефоном человек может быть на связи с близкими, вызвать скорую, договориться о собеседовании. Сами знаете, без связи сейчас просто никуда. "Ночлежка"

В Северной столице будут телефоны будут принимать ежедневно с 9 до 21 часа по адресу Боровая, 112б .

Ранее мы сообщали о том, что "Ночлежка" выпустит книгу.

Фото:Ночлежка/вк