"Ночлежка" выпустит книгу

В сборнике рассказов авторы повествуют о своей жизни.

Благотворительная организация "Ночлежка" заявила, что в скором времени появится возможность приобрести сборник рассказов "Дом".

Организаторы отмечают, что истории не будут повествовать о "Ночлежке" и бездомности. Современные авторы одних рассказов говорят о наследстве, в других – о домашнем аресте, в третьих – о детских воспоминаниях и фантазиях.

Любой желающий может поддержать проект рублем и получить подарки, так создатели надеются на те средства, которые можно будет в будущем реализовать и в других проектах. Книга должна выйти в этом году.

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Фото: vk.com/nochlezhka