"Ночлежка" выпустит книгу

Благотворительная организация "Ночлежка" заявила, что в скором времени появится возможность приобрести сборник рассказов "Дом".
Организаторы отмечают, что истории не будут повествовать о "Ночлежке" и бездомности. Современные авторы одних рассказов говорят о наследстве, в других – о домашнем аресте, в третьих – о детских воспоминаниях и фантазиях.
Любой желающий может поддержать проект рублем и получить подарки, так создатели надеются на те средства, которые можно будет в будущем реализовать и в других проектах. Книга должна выйти в этом году.
Ранее мы писали, что Минпромторг предложил отменить жалобные книги в магазинах.
Фото: vk.com/nochlezhka
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все