Федеральные льготники Петербурга и Ленобласти до 1 октября смогут выбрать форму получения НСУ

В регионе проживают свыше 700 тыс. граждан, имеющих право на получение НСУ.

До 1 октября федеральные льготники Петербурга и Ленобласти могут выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ). Его выдают в натуральном виде, денежном эквиваленте или же в смешанном варианте.

В НСУ входят обеспечение лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение, проезд на транспорте к месту лечения и обратно и бесплатный проезд в пригородных поездах.

Стоимость НСУ в денежном эквиваленте ежегодно индексируется. В 2025 году она составляет 1728,46 рублей в месяц. На лекарства и медицинские изделия выделяется 1331,30 рубль, на санаторий – 205,95 рублей, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 191,21 рубль. Константин Островский, управляющий отделением СФР по Петербургу и Ленобласти

Те, кто хочет изменить форму получения НСУ, должны подать заявление в клиентскую службу отделения СФР. Также это получится сделать на портале "Госуслуг" и в офисах МФЦ.

В регионе проживают свыше 700 тыс. граждан, имеющих право на получение НСУ.

Ранее на Piter.TV: повышенную пенсию в Петербурге и Ленобласти получают более 240 тыс. пенсионеров старше 80 лет.

Фото: Piter.TV