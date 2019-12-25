Повышенную пенсию в Петербурге и Ленобласти получают более 240 тыс. пенсионеров старше 80 лет

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в этом году составляет 8907,70 рублей.

В Петербурге и Ленобласти более 240 тыс. пенсионеров старше 80 лет получают повышенную пенсию от регионального отделения Социального фонда.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в этом году составляет 8907,70 рублей. А пожилым людям старше 80 лет полагается удвоенная сумма – 17 815,40 рублей. Увеличение происходит со дня рождения юбиляра, при этом не требуется обращаться с заявлением в отделение СФР: перерасчет производят автоматически.

Право на повышенную фиксированную выплату имеют только получатели страховой пенсии по старости.

Увеличение выплаты гражданам, получающим социальную пенсию или пенсию по случаю потери кормильца, законом не предусмотрено. Не увеличивается фиксированная выплата и у граждан, имеющих инвалидность первой группы, так как данная категория получает ее в двойном размере с момента установления инвалидности. Пресс-служба ОСФР по Петербургу и Ленобласти

Кроме того, с 2025 года 80-летним жителям региона оформляется надбавка за уход в качестве доплаты к пенсии.

Ранее мы рассказывали о том, что свыше 600 тыс. жителям Петербурга и Ленобласти оказали госуслуги в клиентских службах регионального отделения СФР.

Фото: pxhere