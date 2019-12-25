Свыше 600 тыс. жителям Петербурга и Ленобласти оказали госуслуги в клиентских службах регионального Отделения СФР

Сегодня регион обслуживается сетью из 39 клиентских служб: 20 расположены в Санкт-Петербурге и 19 — в Ленинградской области.

Отделение Социального Фонда России (СФР) в Петербурге и Ленобласти предлагает широкий перечень государственных услуг, охватывающих пенсионное обеспечение, социальное страхование от производственных травм и профессиональных болезней, гарантии по временной нетрудоспособности, беременности и материнству. С начала 2025 года региональные клиентские службы помогли свыше 643 тысячам жителей региона воспользоваться этими услугами.

Наиболее востребованными среди пользователей являются следующие направления: назначение ежемесячной выплаты на рождение и воспитание ребенка, выдача сертификатов на материнский капитал, подача заявок и документов для начисления социальной поддержки и пособий, а также процедуры расчета и изменения размера пенсий.

Управляющий региональным отделением Константин Островский подчеркнул удобство работы клиентских служб по принципу "единого окна": граждане могут обращаться в любое отделение вне зависимости от прописки или проживания и получить полный спектр необходимых услуг.

Сегодня регион обслуживается сетью из 39 клиентских служб: 20 расположены в Санкт-Петербурге и 19 — в Ленинградской области. График работы рассчитан таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт посетителям: прием ведется ежедневно, исключая перерыв на обед. В Питере отделения открыты с понедельника по четверг с 9 утра до 6 вечера, в пятницу — до половины пятого. В Ленинградской области часы работы чуть смещены: с понедельника по четверг — с 8 утра до 5 вечера, пятница сокращена до 3 часов 30 минут пополудни.

Дополнительным удобством является специальный график приема по последней субботе каждого месяца с 9 утра до 3-х дня, специально организованный для занятых граждан. Помимо очного обращения, посетители могут пользоваться сервисом дистанционного консультирования через видеоконференции.

Информацию о расположении отделений и расписании можно посмотреть на официальном сайте регионального представительства СФР. Список подразделений, принимающих граждан дистанционно, доступен по ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 160 тыс. родителей в Петербурге и Ленобласти получают доплату к пенсии за несовершеннолетних детей и детей-студентов.

Фото: Piter.TV