Свыше 160 тыс. родителей в Петербурге и Ленобласти получают доплату к пенсии за несовершеннолетних детей и детей-студентов

Подать заявку на назначение пособия возможно дистанционно через портал государственных услуг, посетив ближайший центр "Мои Документы" или обратившись лично в офис СФР.

Более 160 тыс. семей в Санкт-Петербурге и Ленобласти воспользовались дополнительной выплатой к пенсионному обеспечению за несовершеннолетних и учащихся детей, сообщается в пресс-релизе регионального подразделения Социального фонда России (СФР).

Повышенная фиксированная пенсия за содержание детей установлена жителям нашего региона, воспитывающим несовершеннолетних либо обучающихся очно детей. За первое полугодие 2025 года помощь получили 169 тысяч пенсионеров, отмечается в документе. Дополнительно данная поддержка доступна обоим родителям независимо от трудоустройства и предоставляется отдельно за каждого ребёнка, но максимум на трёх иждивенцев. Размер социальной добавки индексируется ежегодно.

Управляющий отделением Социального фонда Константин Островский пояснил условия предоставления доплаты: если ребёнку менее 18 лет, пособие оформляется автоматически. Для студентов дневного отделения такая возможность сохраняется до исполнения им 23-х лет включительно. В случае официального трудоустройства учащегося старше 18 лет родителю придётся подтвердить факт совместного проживания и содержания сына или дочери. При прекращении учёбы студента или переходе на другое направление образовательную программу социальная надбавка отменяется. Продолжатся выплаты только в ситуациях академического отпуска, что требует уведомления специалистов Фонда.

