СФР по Петербургу и Ленобласти обеспечил путевками на санкурлечение более 6800 льготников

Выбор лечебного профиля санатория определяется врачом исходя из медицинских показаний пациента.

В текущем году региональное подразделение Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области организовало санаторно-курортное лечение для более чем 6800 граждан, относящихся к льготным категориям, включая свыше 580 несовершеннолетних пациентов, сообщает пресс-служба фонда.

Управляющий филиалом Константин Островский подчеркнул, что компенсация транспортных расходов льготникам предоставляется только при условии выбора ими социального пакета услуг в натуральной форме.

Выбор лечебного профиля санатория определяется врачом исходя из медицинских показаний пациента. Стандартный курс лечения длится 18 суток, для детей с ограниченными возможностями — 21 день, а лицам с патологиями позвоночника и нервной системы предоставляется расширенная реабилитационная программа продолжительностью от 24 до 42 дней.

Получателям первой группы инвалидности и детям-инвалидам гарантируется дополнительное предоставление путевки и возмещение затрат на дорогу для сопровождающего лица. Подробности предоставляются по телефону горячей линии 8 (800) 100-00-01.

Ранее работникам Петербурга и Ленобласти напомнили, как компенсировать расходы на лечение за счет средств СФР.

Фото: Pxhere