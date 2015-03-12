Работникам Петербурга и Ленобласти напомнили, как компенсировать расходы на лечение за счет средств СФР

Работникам, пострадавшим в результате несчастного случая на производстве или получившим профессиональное заболевание, предусмотрена компенсация расходов на реабилитацию, в том числе медикаменты.

Пострадавшие на производстве работники имеют право компенсировать расходы на лечение за счет средств СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ОСФР по СПб и ЛО.

Работникам, пострадавшим в результате несчастного случая на производстве или получившим профессиональное заболевание, предусмотрена компенсация расходов на реабилитацию, в том числе медикаменты. Более 1400 жителей региона, пострадавших на производстве, получили выплату за самостоятельно приобретенные в 2025 году лекарства и медицинские изделия.

Основанием для получения компенсации от регионального Отделения СФР является наличие у получателя услуги программы реабилитации пострадавшего (ПРП). Предоставлять рецепты на лекарственные препараты не требуется.

Пострадавший на производстве может вернуть затраченные средства на:

– покупку лекарств;

– посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход;

– санаторно‑курортное лечение;

– изготовление и ремонт протезов, протезно‑ортопедических изделий;

– обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт;

– обеспечение транспортными средствами, их текущий и капитальный ремонт, а также оплату расходов на горюче‑смазочные материалы;

– профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования.

Денежные средства перечисляются на банковский счет пострадавшего сотрудника. Для их получения достаточно направить в региональное Отделение СФР заявление застрахованного лица (или его представителя), кассовые чеки, в том числе электронные и копию документа, удостоверяющего личность.

Заявление можно подать как на личном приеме в клиентской службе, так и отправить по почте. Также заявление можно сформировать в электронной форме, отправив его через единый портал государственных услуг или через МФЦ.

По интересующим вопросам можно обратиться к специалистам контакт-центра Отделения Социального фонда по Санкт-Петербургу и Ленобласти: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

В 2025 году отделение СФР по Петербургу и Ленобласти оплатило услуги по родовым сертификатам 67 тыс. женщин.

Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)