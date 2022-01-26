В Ленобласти с 2026 года проиндексируют соцвыплаты для льготников

Социальные выплаты в Ленинградской области вырастут с января 2026 года.

Социальные выплаты в Ленинградской области проиндексируют с 1 января 2026 года, повышение составит не менее 5,4% и затронет несколько категорий льготников. В пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что индексация социальных выплат коснется ветеранов труда, детей войны, тружеников тыла и жертв политических репрессий. Минимальный уровень повышения установлен на отметке 5,4%, при этом по ряду мер поддержки рост будет выше.

По сертификатам на зубопротезирование номинал увеличится с 2026 года сразу на 25%. Для участников специальной военной операции размер выплаты по таким сертификатам вырастет до 75,75 тыс. руб.

Суммы выплат к юбилейным датам сохранят фиксированный характер. Выплаты к дням рождения составят от 15 до 25 тысяч рублей при достижении 90, 95 и 100 лет соответственно. К юбилеям совместной жизни предусмотрены выплаты от 50 до 75 тысяч рублей при 50, 60 и 75 годах брака.

