Королева Великобритании отмечает 69-летнюю годовщину своего правления

Елизавета II с супругом находится в Виндзоре.

Королева Великобритании Елизавета II отмечает 69-летнюю годовщину своего правления. По традиции Ее Величество проводит этот день в собственной резиденции в графстве Норфолк - Сандрингеме на востоке страны. Именно в этом поместье скончался отец Елизаветы II король Георг VI. Это произошло 6 февраля 1952 года. Однако впервые с 1990 года правительница внесла в свои планы коррективы. Причиной стала пандемия коронавируса.

Напомним, что практически весь 2020 год, с марта Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп находились в Виндзорском замке под Лондоном. В СМИ уточнили, что пара продолжит пребывать там и сейчас. 94-летняя королева и ее 99-летний супруг окружены ограниченным количество слуг.

Королева Великобритании рассказала, что вдохновляло её в 2020 году.

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