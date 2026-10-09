Королева Таиланда впервые самостоятельно подняла в воздух истребитель Gripen

Сутхида Вачиралонгкорн управляла самолетом в течение 41 минуты.

Королева Таиланда 48-летняя Сутхида Вачиралонгкорн впервые самостоятельно совершила полет на западном истребителе шведского производства JAS 39C Gripen. Соответствующими данными с мировой общественностью поделились представители местных СМИ из изданий Bangkok Post и The Nation Thailand от 8 октября. В тексте публикаций говорилось о том, что боевое воздушное судно стартовало с территории авиабазы Wing 7, которая находится в провинции Сураттхани. Авторы материалов сообщили, что перед вылетом королева провела предполетный осмотр одноместного борта, а также ознакомилась с планом рейса. Летчица самостоятельно управляла самолетом в течение 41 минуты. Перед вылетом она тренировалась на симуляторе и летала с инструктором на двухместной версии такого истребителя.

По завершении самостоятельного полета королеве вручили букет цветов и золотую нашивку ордена Gripen. публикация в СМИ

Напомним, что впервые за штурвал самолета таиландская королева села еще в 2010 году. С тех пор ее общий налет на различных типах воздушных судов составил свыше 1188 часов. В этот перечень входят десять часов, которые летчица провела на двухместном Saab JAS 39D Gripen. Ранее иностранная высокопоставленная особа также неоднократно выполняла функции второго пилота во время полетов вместе с королем.

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Фото и видео: The Nation Thailand, Bangkok Post, Telegram / Регнум