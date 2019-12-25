Корги-кафе на Кожевенной поменяет формат работы

На странице кластера написали, что деятельность Corgi Club в первоначальном виде возобновлена не будет.

На территории "Севкабель Порта" закрыли Corgi Club, который в последние дни активно обсуждала общественность. Однако проект может поменять формат работы. Об этом сообщили в группе площадки в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, что петицию о закрытии корги-кафе и привлечении резидента к ответственности создали городские активисты. Они подчеркнули, что собаки вынуждены жить в постоянном стрессе и не высыпаться.

Сначала факты: мы приостановили деятельность Corgi Club, а все животные вывезены из помещения — оно закрыто для посетителей. Севкабель Порт

На странице кластера написали, что деятельность Corgi Club в первоначальном виде возобновлена не будет. Концепцию работы отрегулируют в соответствии с правовым полем и этическими нормами.

В "Севкабель Порту" заявили, что сейчас идет подготовка к открытой дискуссии с представителями общественных организаций, зоозащитного сообщества, приютов и волонтерских организаций, которые выскажут экспертное мнение и поделятся знаниями в сфере правильного отношения к собакам.

Возможно вам показалось,что мы эксплуатируем наших питомцев,но это совершенно не так,мы их очень любим и заботимся о них. У нас кафе, не контактный зоопарк (песели только приятный бонус). В данной ситуации мы подверглись необоснованной травле из-за нескольких человек, которым что-то "почудилось/показалось". КОРГИ КАФЕ / Corgi Cafe

Ранее на Piter.tv: в СИЗО отправили петербурженку, которая жестоко убила собаку на детской площадке.

Фото: ВКонтакте / КОРГИ КАФЕ / Corgi Cafe