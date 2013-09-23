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В СИЗО отправили петербурженку, которая жестоко убила собаку на детской площадке
Сегодня, 20:30
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В СИЗО отправили петербурженку, которая жестоко убила собаку на детской площадке

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Она останется в СИЗО до 26 октября.

В понедельник Приморский суд Петербурга арестовал Дарью Кузнецову. Накануне она избила до смерти собаку на детской площадке. Об этом 29 августа рассказали в объединенной пресс-службе судов. 

Инцидент произошел 27 августа около 13:20 у дома №32/1 по проспекту Сизова. Женщина избивала животное на глазах у хозяев, в том числе трехлетнего мальчика. Она несколько раз ударила метиса по кличке Санта по голове и спине ногой. В результате полученных травм собака скончалась. Она останется в СИЗО до 26 октября.

Сообщается, что женщина работает, по ее словам, в "Пиво Рыба", детей у нее нет, ранее судима не была.  

Ранее корги-кафе в "Севкабель Порту" закрыли после жалоб активистов. Представители общественного пространства утончили, что новый резидент изменил первоначальную концепцию заведения.

Фото: piter.tv
 

Теги: десткая плоащдка, собака, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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