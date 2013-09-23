В СИЗО отправили петербурженку, которая жестоко убила собаку на детской площадке

Она останется в СИЗО до 26 октября.

В понедельник Приморский суд Петербурга арестовал Дарью Кузнецову. Накануне она избила до смерти собаку на детской площадке. Об этом 29 августа рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Инцидент произошел 27 августа около 13:20 у дома №32/1 по проспекту Сизова. Женщина избивала животное на глазах у хозяев, в том числе трехлетнего мальчика. Она несколько раз ударила метиса по кличке Санта по голове и спине ногой. В результате полученных травм собака скончалась. Она останется в СИЗО до 26 октября.

Сообщается, что женщина работает, по ее словам, в "Пиво Рыба", детей у нее нет, ранее судима не была.

Ранее корги-кафе в "Севкабель Порту" закрыли после жалоб активистов. Представители общественного пространства утончили, что новый резидент изменил первоначальную концепцию заведения.

Фото: piter.tv

