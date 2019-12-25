Активисты призвали закрыть корги-кафе на Кожевенной линии

Неравнодушные жители переживают, что животным не хватает сна и свободы.

Жители Петербурга создали петицию, в которой потребовали закрыть корги-кафе на Васильевском острове. Речь идет о площадке на Кожевенной линии.

Авторы документа опубликовали свои доводы на сайте Change.org. Они рассказали, что в кафе живут семь собак, которые вынуждены постоянно взаимодействовать с разными людьми. Они используются как развлечение. Заведение работает по принципу контактного зоопарка. Активисты переживают, что животным не хватает сна и свободы.

Издевательство над животными, недостаточный и неподобающий уход за ними, собаки регулярно подвержены стрессу. Также просьба произвести проверку по факту жестокого обращения с животными. Автор петиции

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Фото: Piter.tv