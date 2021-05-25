В Госдуме пообещали наказать девушку, убившую собаку на проспекте Сизова

Неадекватная женщина отобрала пса у хозяйки-инвалида и начала его жестоко бить об забор.

В Приморском районе Петербурга агрессивная девушки убила собаку, которая принадлежала инвалиду. Животное погибало на глазах у хозяйки. Ситуацию даже прокомментировали в Госдуме.

Инцидент произошел на проспекте Сизова. Злоумышленница отобрала питомца у владелицы и начала мучить. По словам очевидцев, живодерка находилась в состоянии наркотического опьянения.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов высказался по ситуации. Он отметил, что парламентарии будут добиваться наказания для 29-летней жестокой женщины. Девушке грозит реальный срок.

Это жестокое обращение с животным, повлекшее гибель животного. Поэтому, мне кажется, тут про штраф не идет речь, тут до трех лет лишения свободы это предполагает. А то, что эта собака была еще и у инвалида отобрана фактически, должно стать особым предметом для разбирательства со стороны и правоохранительных органов, и судебных органов. Для суда это, конечно, будет важно с точки зрения общественной опасности деяния, что собака была отнята у инвалида и это совершенно точно никаким образом не спишешь на случайность, или самозащиту или еще что-то. По поводу контроля за ситуацией — мы однозначно на это обратим внимание и сделаем запросы для того, чтобы эта мадам не ушла от ответственности. Владимир Бурматов

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Фото: ВКонтакте / приют "Косточка, Живи!"