Корабль Cygnus с грузом для экипажа МКС стартовал с космодрома в США

Northrop Grumman реализовала третий запуск в рамках контракта с NASA.

Корабль Cygnus с грузом для экипажа Международной космической станции стартовал с космодрома в США. Об этом рассказали представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Трансляция запуска миссии велась на официальном сайте NASA.

Эксперты уточнили, что космический грузовой корабль был отправлен на орбиту Земли при помощи ракеты-носителя Antares с площадки на острове Уоллопс в штате Вирджиния. Космодром располагается в Атлантическом океане.

В рамках контракта с NASA компания-оператор Northrop Grumman данный полет стал третьим. Космический грузовик доставит на МКС 3,7 тонны груза. В него входит научное оборудование, предметы первой необходимости, продовольствие. К 2024 году оператор обязан запустить на МКС шесть таких космических кораблей. В рамках предыдущего контракта компания выполнила 11 запусков, еще один был неудачный.

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Видео: YouTube / NASA