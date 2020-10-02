Запуск Antares с грузовым кораблем Cygnus к МКС отменили

Оператор не получил соответствующие данные по неземному оборудованию.

Запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международную космическую станцию отменили за две минуты и 21 секунду до отправки в космос. Об этом рассказали представители компании-оператора Northrop Grumman. Трансляция запуска велась на официальном сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Мы отменили сегодняшнюю попытку запуска Antares после того, как получили не соответствующие расчетам данные по наземному оборудованию пост Northrop Grumman

Напомним, что старт ракеты должен был состояться с космодрома на острове Уоллопс в штате Вирджиния в Атлантическом океане. Cygnus должен направить на МКС около 3,6 тонн груза. В его числе: предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных работ.

Для ракеты Cygnus будет третьим в рамках нового заключенного с NASA контракта с американской компанией Northrop. В документе говорится о том, что оператор обязуется организовать минимум шесть запусков грузовых кораблей.

Россия поставит США еще четыре двигателя для ракет Antares.

Видео: YouTube / NASA