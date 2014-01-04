Представителем губернатора в ЗакСе Петербурга вместо Юрия Шестрикова стал Константин Сухенко

На прошлой должности Сухенко проработал 6 лет.

Константина Сухенко назначили представителем губернатора Петербурга в Законодательном собрании. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Смольного. Ранее эту должность занимал Юрий Шестриков.

Распоряжение подписал Александр Беглов. До назначения Сухенко на протяжении 6 лет возглавлял комитет по культуре. Был депутатом II-V созывов ЗакСа с 2000 по 2015 год.

В 2020 году Константину Сухенко объявили выговор за "ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции". Это случилось после скандального концерта Басты в "Ледовом дворце".

Сегодня стало известно о еще одной кадровой перестановке. Олега Зотова, который ранее возглавлял ГАТИ, назначили председателем Жилищного комитета.

Фото: администрация Петербурга