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Представителем губернатора в ЗакСе Петербурга вместо Юрия Шестрикова стал Константин Сухенко
Сегодня, 10:44
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Представителем губернатора в ЗакСе Петербурга вместо Юрия Шестрикова стал Константин Сухенко

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На прошлой должности Сухенко проработал 6 лет.

Константина Сухенко назначили представителем губернатора Петербурга в Законодательном собрании. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Смольного. Ранее эту должность занимал Юрий Шестриков. 

Распоряжение подписал Александр Беглов. До назначения Сухенко на протяжении 6 лет возглавлял комитет по культуре. Был депутатом II-V созывов ЗакСа с 2000 по 2015 год. 

В 2020 году Константину Сухенко объявили выговор за "ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции". Это случилось после скандального концерта Басты в "Ледовом дворце". 

Сегодня стало известно о еще одной кадровой перестановке. Олега Зотова, который ранее возглавлял ГАТИ, назначили председателем Жилищного комитета. 

Фото: администрация Петербурга

Теги: комитет по культуре, константин сухенко
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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